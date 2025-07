Disastro di via Nizza a Torino l' incendiario Giovanni Zippo produce un memoriale | Non pensavo esplodesse tutto e di uccidere qualcuno mi vergogno e voglio risarcire

Il tragico disastro di via Nizza a Torino ha scosso l'intera città, lasciando un segno indelebile. Giovanni Zippo, 40 anni, vigilante coinvolto nell'esplosione del 30 giugno 2025, si è dichiarato pentito, producendo un memoriale e esprimendo il desiderio di risarcire le vittime. Un gesto che apre una riflessione sulla responsabilità e il senso di colpa di fronte a una tragedia così devastante.

Giovanni Zippo, 40enne vigilante in stato di arresto per avere provocato l'esplosione dello scorso 30 giugno 2025 nel palazzo di via Nizza 389 a Torino, in cui morì il 33enne Jacopo Peretti e un ragazzino di 12 anni rimase gravemente ustionato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

