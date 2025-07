Disastro Air India WSJ | I motori dell’aereo sono stati spenti

Il mistero avvolge ancora il disastro dell'Air India, il volo diretto in Inghilterra che si schiantò pochi minuti dopo il decollo da Ahmedabad, con 242 persone a bordo. Le recenti indagini rivelano che i motori si sono spenti improvvisamente, forse a causa di interruttori del carburante spenti, ma resta da chiarire se ciò sia stato accidentale o intenzionale. La vicenda solleva dubbi che potrebbero cambiare le regole della sicurezza aerea...

Il disastro sarebbe stato originato perché gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet sarebbero stati spenti, non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente. Prosegue l’inchiesta sul disastro dell’Air India, l’aereo di linea diretto in Inghilterra e precipitato cinque minuti dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, con 242 persone a bordo, il 12 giugno. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, finora non sono emersi problemi con il Boeing 787 Dreamliner. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori del jet, spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Disastro Air India, W.S.J.: “I motori dell’aereo sono stati spenti”

