Disastro Air India il Wsj rivela le cause dello schianto | I motori del velivolo sono stati spenti

Il recente disastro dell’Air India, avvenuto lo scorso giugno, ha sollevato numerosi sospetti e interrogativi sulla sicurezza del volo. Ora, grazie ai risultati preliminari pubblicati dal WSJ, emerge una possibile svolta: i motori dello aereo sarebbero stati spenti prima dello schianto, alimentando le ipotesi di un possibile sabotaggio. Ma cosa c’è dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ecco cosa si sa finora.

I sospetti su un possibile sabotaggio tra le cause dello schianto dell’Air India dello scorso 11 giugno, potrebbero divenire presto certezze. Ebbene, sono arrivati i risultati preliminari dell’indagine sul volo che esattamente un mese fa precipitò poco dopo essere decollato dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad. Esiti che indicherebbero come gli interruttori che controllano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Disastro Air India, il Wsj rivela le cause dello schianto: “I motori del velivolo sono stati spenti”

In questa notizia si parla di: india - cause - schianto - sono

Pakistan, 40 civili e 11 soldati uccisi in scontri con l'India - Negli scontri recenti tra Pakistan e India, il bilancio tragico si è aggravato: l'esercito pachistano ha dichiarato oggi che 40 civili, tra cui donne e bambini, e 11 soldati hanno perso la vita.

Quali sono le cause del disastro aereo del Boeing 78, schiantatosi in India il 12 giugno? Solo dopo mesi di indagini avremo una risposta chiara e certa. Al momento non possiamo far altro che formulare ipotesi. Dalla posizione dei flap, all’avaria dei motori, son Vai su Facebook

Incidente aereo in #India, le prime ipotesi sulle cause dello schianto Vai su X

Incidente Air India, le scatole nere rivelano le cause: motori spenti da chi era in cabina; Schianto di Air India, si indaga sugli interruttori di controllo del carburante; Incidente volo aereo Air India: passeggeri morti, cause e indagini sul Boeing 787.

Disastro Air India, “I due motori del Boeing 787 sono stati spenti”: i primi risultati dell’inchiesta - I primi risultati dell’inchiesta sull’incidente aereo del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso e costato la vita a ... Si legge su fanpage.it

Aereo Air India per Londra schiantatosi dopo il decollo: "I motori del Boeing sono stati spenti" - Lo riporta il Wall Street Journal, citando i risultati preliminari dell'inchiesta. Lo riporta rainews.it