Disasrto volo Air india | nessuna anomalia motori disattivati

Il drammatico incidente del volo Air India ha scosso i cieli, ma fortunatamente nessuna anomalia tecnica è stata riscontrata e i motori sono stati disattivati senza problemi. Il Boeing 787 Dreamliner, simbolo di innovazione e sicurezza, dimostra ancora una volta la sua affidabilità. Un episodio che solleva importanti domande sulla sicurezza aerea e sulla gestione delle emergenze. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi.

Viswash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto al disastro del volo Air India che ha causato 279 morti, sta bene e potrebbe essere dimesso entro 48 ore. Vai su Facebook

Disastro Air India, "I due motori del Boeing 787 sono stati spenti": i primi risultati dell'inchiesta - I primi risultati dell'inchiesta sull'incidente aereo del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso e costato la vita a ...

Non solo Air India, tutti i disastri aerei causati da piloti - Non e la prima volta che si verifica un disastro aereo a causa delle decisioni volontarie dei piloti.