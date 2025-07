Disagi per gli automobilisti chiude lo svincolo sulla tangenziale Nord | ecco quando

Attenzione automobilisti: lunedì 14 luglio, dalle 21 alle 24, la tangenziale Nord di Milano (A52) sarà chiusa tra Baranzate e Bollate Novate per lavori di manutenzione alla galleria. Un disagio temporaneo ma necessario per garantire la sicurezza di tutti. Pianificate il viaggio in anticipo per evitare code e ritardi, e scoprite come affrontare al meglio questa chiusura improvvisa.

Disagi in vista per gli automobilisti in transito sulla A52, la tangenziale Nord di Milano. Per consentire le attività di ispezione e manutenzione della galleria di Baranzate, il tratto compreso tra il comune e Bollate Novate, verso Monza verrà chiuso dalle 21 alle 24 di lunedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: disagi - automobilisti - tangenziale - nord

Violenta grandinata nel nord della Ciociaria, strade imbiancate e disagi agli automobilisti (video) - Una violenta grandinata si è abbattuta nel nord della Ciociaria, lasciando le strade imbiancate e causando disagi agli automobilisti.

++ SI SONO CREATI CODE E RALLENTAMENTI ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/udine-incidente-tangenziale-disagi-traffico-16-giugno-2025 #friuli #friulioggi Vai su Facebook

Disagi per gli automobilisti, chiude lo svincolo sulla tangenziale Nord: ecco quando; Traffico in tilt sulla tangenziale nord di Torino: scontro tra tir e due auto provoca lunghe code; TANGENZIALE TORINO - Camion perde il carico di frutta: caos e code chilometriche - FOTO.

Incidente in Tangenziale Nord a Torino: moto coinvolta, traffico bloccato - Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Secondo lagendanews.com

Incidente sulla tangenziale nord di Torino: motociclista ferito, traffico in tilt - Questa mattina, 28 giugno, un incidente si è verificato sulla tangenziale nord ... Si legge su msn.com