Diritti tv la Ligue1 si fa la tv ma è la mossa della disperazione

La Ligue 1 francese ha deciso di fare squadra e creare un canale TV privato per trasmettere le proprie partite, nella speranza di risollevare un campionato in crisi. Dopo l’abbandono di DAZN e con un mercato dei diritti tv sempre più limitato, questa mossa rappresenta una vera e propria disperazione strategica. Ma sarà sufficiente a cambiare il destino del calcio francese? La sfida è appena iniziata.

La Ligue1 francese si fa il canale tv privato per trasmettere le partite del campionato e uscire dallo stallo in cui è precipitata da mesi. Abbandonata da DAZN, costretta a racimolare le briciole di un mercato dei diritti tv sempre meno ricco per le competizioni calcistiche locali, cannibalizzato dalla crescita dimensionale della Champions League – dove pure è servito l’aumento del numero delle partite per compensare la diminuzione del loro valore nominale – e dalla concorrenza con altri prodotti dell’intrattenimento. Un rischio condiviso con tutti gli altri campionati top del Vecchio Continente, Premier League esclusa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Diritti tv, la Ligue1 si fa la tv ma è la mossa della disperazione

