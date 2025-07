DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di venerdì 11 luglio | Modesto nuovo dt della Juve LIVE

Benvenuti alla nostra diretta di calciomercato di venerdì 11 luglio: un appuntamento imperdibile per seguire in tempo reale tutte le novità più calde delle trattative, dai grandi club italiani alle mete internazionali. Da Modesto nuovo direttore tecnico della Juventus a aggiornamenti su Napoli, Inter, Milan e oltre, tutto ciò che devi sapere sul mondo del calcio è qui. Restate con noi, perché il mercato non dorme mai e le sorprese sono dietro l’angolo!

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Lorenzo Lucca (LaPresse) – Calciomercato.it Trattativa a oltranza tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen: la dirigenza turca, presente ancora a Milano, cerca il via libera degli azzurri per l’attaccante nigeriano. Intanto il Napoli accelera per Lucca, tornato nei radar dell’ Atalanta per il dopo Retegui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve LIVE

