DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di venerdì 11 luglio LIVE

Benvenuti alla nostra diretta di calciomercato di venerdì 11 luglio: tutte le notizie in tempo reale, aggiornamenti e trattative che fanno vibrare il mondo del calcio. Su Calciomercato.it vi terremo costantemente informati sui movimenti di grandi club italiani e internazionali, tra rumors, ufficialità e sorprese. Restate con noi, perché le ultime novità potrebbero cambiare il volto della prossima stagione!

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Lorenzo Lucca (LaPresse) – Calciomercato.it Trattativa a oltranza tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen: la dirigenza turca, presente ancora a Milano, cerca il via libera degli azzurri per l’attaccante nigeriano. Intanto il Napoli accelera per Lucca, tornato nei radar dell’ Atalanta per il dopo Retegui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it