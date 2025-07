Dimondi Clown festeggia 25 anni di attività a Villa Pace

Dimondi Clown celebra un traguardo speciale: 25 anni di sorrisi, allegria e impegno nel portare gioia a grandi e piccini. Domenica 13 luglio, nel suggestivo parco di Villa Pace a Fiorano Modenese, l’associazione invita tutta la comunità a “Dimondi Festa”. A partire dalle 17.30, clown dottori e artisti renderanno indimenticabile questa giornata di festa, un’occasione per condividere emozioni e divertimento in un evento patrocinato dal Comune. Non mancate!

Domenica 13 luglio l’associazione Dimondi Clown festeggia i suoi 25 anni di attivitĂ nel parco di Villa Pace a Fiorano Modenese con un evento “Dimondi Festa” aperto a tutti, patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese. A partire dalle 17.30, la manifestazione sarĂ animata dai clown dottori, ci. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

