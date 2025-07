Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni Azione | In carcere si entra colpevoli e si esce criminali

L'11 luglio 2025, #DimmiLaVerità affronta il delicato tema del sistema penitenziario italiano, con ospite il deputato Fabrizio Benzoni di Azione. Tra parole dure e riflessioni, si discute di come in carcere si entri colpevoli e si esca spesso criminali, evidenziando l’urgenza di riforme profonde. Un confronto che invita a riflettere sulla realtà e sui possibili cambiamenti per una giustizia più equa e umana. Continua a leggere.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 luglio 2025. Ospite il deputato Fabrizio Benzoni (Azione). L'argomento del giorno è: " Emergenza carceri, separazione carriere magistrati e sviluppi caso Al-Masri". A Dimmi La Verità il deputato di Azione Fabrizio Benzoni parla della emergenza carceri e degli ultimi sviluppi del caso Osama Al-Masri. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «In carcere si entra colpevoli e si esce criminali»

