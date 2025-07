Dimentica le chiavi in casa si arrampica su una finestra per riprenderle e precipita nel vuoto

Una semplice distrazione può trasformarsi in un dramma improvviso: questa è la triste testimonianza di un incidente avvenuto ad Arezzo, dove un uomo di 57 anni ha rischiato la vita tentando di recuperare le chiavi dimenticate. In pochi istanti, un gesto quotidiano si è trasformato in una caduta da sei metri, lasciando tutti sgomenti e sollevando ancora una volta il tema della sicurezza domestica.

Arezzo, 11 luglio 2025 – E’ precipitato nel vuoto da un’altezza di sei metri, in pieno centro di Arezzo. Per questo un uomo di 57 anni è stato ricoverato in gravi condizioni con traumi e lesioni in varie parti del corpo. Tutto è accaduto nello spazio di pochi istanti, davanti agli occhi attoniti dei passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo, in base a quanto appreso, era uscito di casa dimenticando le chiavi all’interno. Una distrazione banale che tuttavia ha innescato una sequenza drammatica: per rientrare, ha tentato di arrampicarsi lungo la facciata, cercando di raggiungere un finestrone lasciato aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dimentica le chiavi in casa, si arrampica su una finestra per riprenderle e precipita nel vuoto

In questa notizia si parla di: chiavi - casa - vuoto - dimentica

