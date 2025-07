Diletta Leotta zia per la seconda volta l’annuncio del fratello Mirko Manola

Diletta Leotta, sempre vicina ai momenti più significativi della sua famiglia, ha condiviso con affetto su Instagram l’arrivo di Chloe, la sua nipotina. È un motivo di gioia che riempie il cuore di tutti, segnando un'altra tappa di amore e speranza. La famiglia di Diletta si allarga ancora, portando con sé il dolce sapore della vita che si rinnova e cresce. Ecco come i legami più profondi trovano nuova linfa in ogni nascita.

Una notizia che ha il sapore dolce della vita che si rinnova e di una famiglia che si allarga. È il caso dell’annuncio su Instagram della nascita di Chloe, grazie alla quale Diletta Leotta è diventata zia per la seconda volta. A diventare papà bis è il fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, che ha accolto la piccola Chloe insieme alla compagna Elena. La conduttrice, sempre attenta ai momenti importanti della sua famiglia, ha lasciato un cuore rosso sotto il post del fratello. A fare eco al suo commento, anche quello della cantante Elodie, da tempo sua amica intima. Diletta Leotta zia bis, l’annuncio di Mirko Manola. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Diletta Leotta zia per la seconda volta, l’annuncio del fratello Mirko Manola

