Diga di protezione per il rigassificatore Legambiente | Quale impatto sulla costa?

Legambiente esprime forti preoccupazioni riguardo alla diga di protezione per il rigassificatore, evidenziando i potenziali impatti sulla costa e sull’ambiente circostante. Mentre il maxi bacino si avvicina a Ravenna, con un investimento di oltre 200 milioni di euro, si apre un dibattito cruciale sulla tutela del territorio. La questione rimane aperta: quale sarà il vero impatto di questa gigantesca struttura sulla nostra costa e sul suo delicato ecosistema?

Legambiente chiede chiarimenti sul progetto della diga a protezione del rigassificatore, mentre il maxi bacino per la costruzione è giunto nei scorsi giorni a Ravenna. La gigantesca struttura in cemento e massi dal costo previsto di oltre 200 milioni di euro, consentirà una volta completata la.

