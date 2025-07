Difesa e dual-use Ecco cosa caratterizza Urc2025 secondo Ecfr

La prima giornata di incontri sul futuro dell’Ucraina, ospitata in Italia, ha sottolineato l’importanza di un sostegno multidimensionale, tra difesa e dual-use, per mostrare a Kyiv che non è sola. In un contesto segnato da attacchi quotidiani, i leader internazionali si confrontano su come rafforzare la solidarietà e plasmare un futuro di pace e stabilità. Mentre i leader internazionali sono riuniti a Roma per discutere di come...

"Oggi è cruciale che Kyiv comprenda che non è sola", è questo il messaggio multidimensionale che esce dalla prima giornata di incontri sul futuro dell'Ucraina ospitata in Italia. Sostegno attraverso la concatenazione di piani civili e della difesa, e dual-use, sebbene sia complesso ragionare sul futuro del Paese quando le bombe russe lo martellano quotidianamente. Mentre i leader internazionali sono riuniti a Roma per discutere di come ricostruire l'Ucraina aggredita dalla Russia, Mosca continua infatti a cercare di distruggerla. La Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference, Urc), in corso ieri e oggi alla Nuvola dell'Eur, si svolge in un contesto in cui il cessate il fuoco resta lontano.

