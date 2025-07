diesel gate risarcito automobilista di rolo

Un nuovo capitolo si apre per i diritti degli automobilisti italiani: un residente di Rolo ha ottenuto giustizia contro Volkswagen, vincendo la causa legale legata al Diesel Gate. Luigi Morselli, acquirente di un’Audi Q3, ha scoperto che la sua vettura era tra quelle soggette a manipolazioni delle emissioni. La sua vittoria sancisce un importante precedente nella lotta per il risarcimento e la trasparenza nel settore automobilistico. La sua storia dimostra che la giustizia può fare la differenza.

Rolo (Reggio Emilia), 11 luglio 2025 - C'è anche un reggiano tra i clienti che hanno vinto la causa intentata contro la societĂ Volkswagen per il cosiddetto Diesel Gate. Luigi Morselli, residente a Rolo, è tra gli acquirenti di un'auto, un'Audi Q3, comprata nel luglio del 2012, scoprendo tempo dopo che era tra quelle per cui la Volkswagen aveva falsificato i dati di emissione inquinamento. Morselli ha aderito alla class action promossa da Altroconsumo, tramite il tribunale di Venezia. La casa automobilistica tedesca alla fine è stata costretta ad accettare le cause di clienti di tutta Europa, concedendo però un indennizzo inferiore a quanto richiesto.