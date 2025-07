Dice City game show | nella nuova sala dal vivo Pragmatic regnano i dadi e i giochi bonus

Preparati a vivere un’emozione senza precedenti con Dice City, il nuovo game show dal vivo di Pragmatic dedicato agli amanti dei dadi e dei bonus! Nella straordinaria sala dal vivo, tra moltiplicatori casuali e round interattivi, il divertimento è garantito. Scopri i premi in palio e le meccaniche coinvolgenti di questa avventura che trasforma ogni scommessa in una sfida entusiasmante. Pronto a scendere in campo?

Dopo Boom City, Pragmatic lancia un nuovo game show dal vivo basato sui dadi: Dice City. Moltiplicatori casuali e round bonus interattivi donano un’esperienza dinamica agli appassionati di casino live. Ecco i premi in palio e le meccaniche di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dice City game show: nella nuova sala dal vivo Pragmatic regnano i dadi e i giochi bonus

