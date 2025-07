Diabete | un anticorpo per prevenirlo usato per la prima volta in Italia

In Italia, un rivoluzionario anticorpo per la prevenzione del diabete viene utilizzato per la prima volta, aprendo nuove speranze di contrasto a questa malattia. Gli esperti evidenziano l’importanza di campagne di screening mirate per individuare chi può trarne vantaggio, promettendo un passo avanti decisivo nella lotta preventiva. Ora, il futuro della salute potrebbe essere più sicuro e proattivo, grazie a questa innovazione che cambia le regole del gioco.

Gli esperti sottolineano ora la necessità di campagne di screening per identificare i soggetti che potrebbero beneficiare di questo farmaco.

È stato somministrato in Italia il Teplizumab, un anticorpo monoclonale che è capace di ritardare l'esordio del diabete mellito di tipo 1.

