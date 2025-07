Di vino e di stelle | escursione degustazione e serata astronomica a Sambuca di Sicilia

Immergiti in un viaggio sensoriale tra vino e stelle, tra il verde rigoglioso del bosco della Resinata e il cielo notturno di Sambuca di Sicilia. Vivi un pomeriggio di degustazioni autentiche e un’eccezionale serata astronomica, dove ogni dettaglio stimola i sensi: il profumo del bosco, il gusto del vino e le meraviglie cosmiche. Un’esperienza indimenticabile che unisce natura, enogastronomia e universo, lasciandoti con ricordi che dureranno nel tempo.

Un pomeriggio nel verde del bosco della Resinata, un’apericena immersi nella quiete dell’antico frantoio e una notte sotto le stelle tra costellazioni, racconti e osservazioni astronomiche al telescopio. Un’esperienza da vivere con tutti i sensi: il profumo del bosco, il gusto autentico del vino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: vino - stelle - escursione - degustazione

Musica e vino sotto le stelle: il Festival "Dal Mississippi al Po" continua tra le vigne - Un connubio perfetto di melodie e sapori che incanta gli ospiti sotto il cielo stellato, trasformando ogni momento in un’esperienza indimenticabile.

Venerdì 27 giugno, ore 18:30 ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE PER ADULTI alla scoperta del territorio con guida certificata e degustazione vini e prodotti locali. Percorso medio di 25 km con degustazione inclusa presso la cantina "Pietta" di Muscoline C Vai su Facebook

“Di vino e di stelle”: escursione, degustazione e serata astronomica a Sambuca di Sicilia; Sentiero Verde, alla scoperta di vino, luna e stelle a Chieri; Un viaggio tra stelle e vigneti: l’estate di Sentiero Verde 2025 parte da Chieri.

Calici di Stelle tra vino e osservazione • Nove da Firenze - Degustazioni di vini e sapori del territorio, musica e animazione per tutte le età tornano protagoniste a Castellina in Chianti con una nuova edizione di Calici di Stelle, in programma da ... nove.firenze.it scrive

Erbe, miele, vino e stelle: come nasce un ecosistema agricolo che cura anche l’anima - Un angolo rigenerante a pochi minuti da Verona: l’Oasi delle Stelle, progetto agricolo sostenibile di Andrea Pernigo, unisce biodiversità, viticoltura biologica ed esperienze immersive per riscoprire ... Lo riporta msn.com