Di Giannantonio brilla nelle prequalifiche al Sachsenring Marc Marquez 3° Bagnaia 9°

Sul circuito di Sachsenring, Giannantonio Brilla si impone con il giro più veloce nella sessione pomeridiana, confermando la sua grande forma. Alle sue spalle, Alex Marquez e Marc Marquez dimostrano di essere in ottima condizione, pronti a battagliare per la vittoria. La preseason si anima, e l’attenzione ora si concentra sulle sfide che ci attendono in vista della gara ufficiale.

Il pilota VR46 Ducati firma il giro più veloce nella sessione pomeridiana. Alle sue spalle c'è Alex Marquez. Il fratello Marc chiude terzo, ma sembra già velocissimo in termini di ritmo gara.

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

DOPPIETTA DI ATTRIBUTI Cambia la pista, non il risultato: vince sempre Marc Marquez. Anche ad Assen il #93 ha conquistato un'altra doppietta (la sesta in stagione), allungando fino ad un siderale +68 in classifica su suo fratello Alex. In Olanda Marc ha repl

MotoGP | GP Germania 2025, FP1: Marc Márquez guida il gruppo davanti a Miller e Bezzecchi - Tra gli italiani, oltre a Bezzecchi, brilla Fabio Di Giannantonio, sesto a fine sessione ma soprattutto autore del passo gara più costante della mattinata.