Dexter | vita origini e futuro di un cult

perché conoscere le origini di Dexter ci permette di comprendere meglio il suo inquietante mondo e di anticipare le svolte che la nuova stagione potrebbe riservarci. Il viaggio nel passato di uno dei serial killer più iconici della tv sta per riprendere, e l'appetito per scoprire cosa ci aspetta non è mai stato così alto.

È iniziata nel sangue e attraverso il sangue non avrà mai fine. Il percorso di uno dei serial killer più famosi e amati nella storia della televisione è in costante evoluzione e, con l’arrivo della nuova serie Dexter: Resurrection, ci sembrava dovuto parlare del suo passato, dei momenti di gloria così come dei passi falsi. Uno sguardo indietro per essere preparati a ciò che verrà, ma anche per poter guardare al futuro. Una necessità imperativa, considerando che anche i creatori l’hanno percepita, regalandoci il meraviglioso prequel Original Sin. Purtroppo non tutti i prodotti nati dalla costola della storia originale sono stati così ben curati. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dexter: vita, origini e futuro di un cult

