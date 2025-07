Dexter torna in vita | su Paramount+ la nuova serie Resurrection

Preparati a rivivere la suspense di Dexter come mai prima d’ora: su Paramount+ debutta "Resurrection", dove il celebre serial killer torna in vita, pronto a inseguire il suo destino e proteggerlo a ogni costo. Tra ospedali, città frenetiche e nuovi alleati, Dexter Morgan si riscopre, affrontando sfide che metteranno alla prova la sua etica e il suo instancabile desiderio di sopravvivenza. Il suo ritorno segnerà l’inizio di un’affascinante nuovo capitolo: non perdertelo!

Dexter Morgan non è morto: «Resurrection», dall'11 luglio su Paramount+, riparte dalla sua resurrezione e dalla caccia al figlio Harrison. Tra ospedali, New York e nuovi volti ( Uma Thurman e Peter Dinklage ), il killer etico affronta un’altra caccia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dexter torna in vita: su Paramount+ la nuova serie «Resurrection»

