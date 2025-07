Dexter resurrezione | il primo omicidio dopo 3 anni e il grande colpo di scena

La tanto attesa ripresa di Dexter è finalmente arrivata con "Resurrezione", e il primo omicidio dopo tre anni scuote gli animi dei fan. Debuttata su Paramount+ il 11 luglio 2025, questa stagione porta nuove sfide e personaggi inaspettati, arricchendo un racconto già ricco di tensione. I primi episodi svelano un mondo intricato, culminando in un colpo di scena cruciale che cambierà tutto. Ma cosa riserva il futuro per il nostro anti-eroe?

La nuova stagione di Dexter, intitolata Resurrection, ha fatto il suo debutto su Paramount+ con i primi due episodi trasmessi il 11 luglio 2025. Ambientata dieci settimane dopo gli eventi della serie sequel del 2021, Dexter: New Blood, questa nuova produzione introduce sviluppi sorprendenti e personaggi inediti che amplificano la complessità della trama. In questo contesto, si analizzano le prime vicende, tra cui un colpo di scena cruciale riguardante il primo omicidio e l'evoluzione del personaggio di Harrison. il primo omicidio di resurrection non è di dexter. harrison prima di dexter: un nuovo assassino?.

