Dexter | Resurrection vecchi fantasmi e nuovi incubi | il cuore batte ancora

nuova avventura che promette di riscoprire i vecchi fantasmi e affrontare incubi inediti. Il cuore batte ancora, pronto a svelare segreti sepolti nel passato e a sfidare il presente. L’attesa è finita: Dexter è tornato e il suo ritorno sarà più intenso che mai. Preparatevi a immergervi in una serie che non lascia spazio alla noia, dove ogni colpo di scena vi terrà col fiato sospeso.

 Alla fine è successo davvero. L'11 luglio 2025 è il giorno che i fan del macellaio di Bay Harbor aspettavano. Su Paramount+ debuttano i primi due episodi di Dexter: Resurrection, la serie-sequel che riaccende i motori del racconto della vita – e con le gli omicidi – di Dexter Morgan. Una. 🔗 Leggi su Today.it

