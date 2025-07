Dexter | Resurrection recensione | e se fosse stato meglio non risorgere dalle proprie ceneri?

Dexter, il celebre serial killer che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori, torna con "Dexter: Resurrection". Ma questa riapparizione sembra più un tentativo di rivivere vecchi successi che una vera evoluzione della saga. I primi episodi, disponibili su Paramount+, lasciano l’amaro in bocca, sollevando la domanda: e se fosse stato meglio non risorgere dalle proprie ceneri? Alla fine, forse, il vero finale di Dexter era già scritto.

Con l'ultimo spin-offsequel, l'universo narrativo legato al celebre personaggio sembra davvero non avere più niente da dire. Almeno a giudicare dai primi episodi visti. In streaming su Paramount+. Dexter: Original Sin aveva già dimostrato quanto sarebbe stato meglio che il mondo di Dexter Morgan, uno dei personaggi più iconici e riconoscibili della serialità degli ultimi vent'anni, si concludesse con New Blood. Clyde Phillips, il creatore originale (ispirato dai romanzi di Jeff Lindsay), era riuscito a correggere gli errori delle ultime stagioni e dare un degno - e forse unico possibile - finale al serial killer dei serial killer: ucciso dal suo stesso sangue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it