Dopo anni di attesa, il ritorno di Dexter si fa finalmente realtà con "Resurrection". Michael C. Hall, protagonista indiscusso, rivela come è nata l'idea di questa affascinante serie sequel, portando i fan nel dietro le quinte di un progetto tanto desiderato. Con la sua interpretazione iconica e una trama sempre avvincente, questa nuova avventura promette di tenere incollati davanti agli schermi. E tutto ha avuto inizio proprio qui, con un'idea brillante che ha preso vita...

Michael C. Hall ha ripreso l'iconico ruolo di Dexter nella nuova serie sequel intitolata Resurrection e ha raccontato la genesi del progetto. Michael C. Hall ha ripreso il ruolo che gli ha regalato la popolarità internazionale in occasione della serie Dexter: Resurrection e, in una nuova intervista, ha svelato come è nata l'idea del progetto sequel. Lo show ha debuttato sugli schermi di Paramount+ proprio oggi con le prime due puntate della stagione, composta in totale da otto episodi. Come è nata l'idea di Dexter: Resurrection Parlando con il quotidiano The Guardian, Michael C. Hall ha parlato della genesi del progetto televisivo spiegando: "La conversazione è nata dopo che ho detto: 'Cosa accadrebbe se non fosse morto?'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dexter: Resurrection, Michael C. Hall svela chi ha avuto l'idea della serie sequel

