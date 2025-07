Devi fare solo figli e picchia la ragazza di 17 anni lei | Sua madre mi teneva e lui mi prendeva a pugni

Una giovane ragazza di 17 anni aveva condiviso con il suo compagno il sogno di intraprendere un corso di estetica, desiderosa di costruire il proprio futuro. Ma la sua speranza è stata spezzata da una reazione violenta e inaccettabile: pugni e parole dure che le hanno ricordato quanto sia difficile sentirsi sicuri in un mondo ancora troppo ostile. La violenza non può essere tollerata: denunciare è il primo passo per proteggere chi merita rispetto e dignità.

Una ragazza di 17 anni aveva raccontato al compagno la sua intenzione di frequentare un corso per diventare insegnante di estetica. La reazione di lui è stata quella di prenderla a pugni: "L'unica cosa che devi fare è un figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Devi fare solo figli” e picchia la ragazza di 17 anni, lei: “Sua madre mi teneva e lui mi prendeva a pugni” - Una ragazza di 17 anni aveva raccontato al compagno la sua intenzione di frequentare un corso per diventare insegnante di estetica ... Riporta fanpage.it

