Deve dimettersi ora! Terremoto in politica l’ultimatum al ministro | Meloni in difficoltà

Tensione alle stelle nella scena politica italiana: l’ultimatum al ministro Nordio scuote il governo, mentre Elly Schlein chiede le sue dimissioni per aver mentito al Parlamento. La posta in gioco è alta, e lo scontro si fa sempre più acceso. Un terremoto politico che potrebbe cambiare gli equilibri, lasciando tutti con il fiato sospeso: sarà questa la giornata che deciderà il destino di via Arenula?

Si alza il livello dello scontro politico dopo le parole durissime della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che chiede le dimissioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La leader dem è intervenuta durante il Forum Industria del Pd, lanciando un attacco frontale al titolare di via Arenula, accusandolo di aver mentito al Parlamento e quindi all'intero Paese. Leggi anche: Bufera su Nordio per il caso Almasri: il ministro sotto inchiesta si difende, "nulla da nascondere" Le accuse della segretaria dem. " Il ministro Nordio non può rimanere un minuto di più ", ha detto Schlein ai giornalisti presenti.

«La vittima deve essere in grado di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio - La questione della sicurezza delle vittime di violenza è tornata prepotentemente alla ribalta, con l’intervento del ministro della giustizia, Carlo Nordio.

