Depuratore a Cretarossa pronto tra 180 giorni | in attesa di quello centralizzato

In un'epoca in cui la qualità dell'acqua è un tema prioritario, l'attesa per il depuratore di Cretarossa si avvicina a una svolta significativa. Dopo mesi di preparativi, tra entusiasmo e aspettative, si prevede che tra 180 giorni questo nuovo impianto entrerà in funzione, migliorando la vita di circa 800 abitanti della zona alta della città. La posa della prima pietra di questa importante infrastruttura rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Tempo di lettura: 4 minuti Ci vorranno 180 giorni per vedere il depuratore a Cretarossa a servizio di circa 800 abitanti che vivono in numerose abitazioni, molte delle quali di costruzione relativamente recente, nella zona alta della città. Questa mattina si è svolta la posa della prima pietra a ridosso del torrente San Nicola alla presenza del management della Gesesa Oreste Di Giacomo e l’amministratore Salvatore Rubbo. Presenti anche il past president Domenico Russo e il presidente dell’Eic Campano Luca Mascolo con il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il Presidente Di Giacomo ha sottolineato: “ Vogliamo garantire sostenibilità puntando sull’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Depuratore a Cretarossa, pronto tra 180 giorni: in attesa di quello centralizzato

In questa notizia si parla di: depuratore - cretarossa - giorni - pronto

Benevento, depuratore Cretarossa: ok dalla Soprintendenza, è il primo impianto in città.

Benevento, depuratore Cretarossa: ok dalla Soprintendenza, è il primo ... - Il primo tassello del sistema di impianti che dovrà finalmente dotare la città del fondamentale presidio ambientale sta per ... Riporta ilmattino.it

Pronto il nuovo depuratore, ora gli allacci - Hera sta collegando gli abitati di Portonovo e Sant’Antonio all’impianto con 7 chilometri di condotte. Lo riporta ilrestodelcarlino.it