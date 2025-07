Denunce molestie e minacce | 47enne a processo per stalking giudiziario

In un caso che scuote la scena legale, la Procura di Venezia ha deciso di portare a processo Carmine Prisco, 47 anni, accusato di stalking giudiziario. Un comportamento che va oltre le semplice denunce, diventando uno strumento di persecuzione attraverso l’abuso del sistema giudiziario. Questa vicenda mette in evidenza le ombre di un fenomeno poco conosciuto ma potenzialmente devastante. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda e le implicazioni per la giustizia italiana.

“Stalking giudiziario”, ovvero abusare l'abuso di denunce teso a perseguitare la presunta vittima tentando di sfiancarla giudizialmente. E' questo il reato per il quale la Procura di Venezia ha ottenuto il rinvio a giudizio di Carmine Prisco, un 47enne. L'uomo è accusato di aver stalkerizzato A.F. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

