Delitto Garlasco trovato DNA maschile non compatibile con Stasi e Sempio nella bocca di Chiara Poggi | Si tratta di un tampone orale mai analizzato

Svolta nel delitto di Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi è stato trovato DNA maschile non compatibile con quello di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Si tratta di un tampone orale mai analizzato. Garlasco, trovato DNA maschile non compatibile con Stasi e Sempio. Un tampone orale mai analizzato in 18 anni in cui compare il DNA di un uomo ignoto. Ad analizzare il materiale genetico sono stati i periti del tribunale di Pavia e, a quanto emerge, quest’ultimo non apparterrebbe né a Stasi né a Sempio. Si tratta di una svolta clamorosa nelle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi e che introdurrebbe nella scena del crimine la presenza di più persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it