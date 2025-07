delitto garlasco dna ignoto sul tampone orale di chiara poggi

Un mistero avvolge ancora il caso Garlasco: sul tampone orale di Chiara Poggi, 18 anni dopo, emerge un DNA ignoto, di origine probabilmente contaminante. Un dettaglio che solleva domande e alimenta il dibattito sulla verità nascosta dietro l’omicidio, condannando o meno le piste ufficiali. La scoperta apre nuovi scenari e fa riflettere sull’effettiva affidabilità degli esami forensi. Quali segreti si celano ancora nel passato di questa tragica vicenda?

Sul tampone orale fatto a Chiara Poggi 18 anni fa e finora mai analizzato, è stata riscontrata una quantità "infinitesimale" di dna che non corrisponde né ad Alberto Stasi – condannato in via definitiva per l'omicidio della ragazza, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia – né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul caso. Il dna è attribuibile a una contaminazione.