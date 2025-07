delitto garlasco dna di uomo ignoto ritrovato su tampone orale di chiara poggi

Le indagini sul delitto di Garlasco svelano una svolta sorprendente: il DNA di un uomo ignoto trovato sul tampone orale di Chiara Poggi. Questo dato potrebbe cambiare radicalmente le certezze finora acquisite, lasciando aperte nuove ipotesi e interrogativi. La scoperta apre uno spiraglio inaspettato sulla verità dietro uno dei casi più discussi dell’italianità . La domanda che tutti si pongono ora è: chi è l’uomo sconosciuto coinvolto in questa intricata vicenda?

Le indagini sul delitto di Garlasco sono arrivate a una nuova svolta: sul tampone orale di Chiara Poggi è stato ritrovato materiale genetico di un uomo non ancora identificato. Non sarebbe dunque quello di Alberto Stasi, nel 2007 - ai tempi dell’omicidio - fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva, e nemmeno di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della ragazza, da qualche mese indagato. A dare la notizia è il Corriere della Sera, che precisa come il tampone adesso all’esame dei periti del Tribunale di Pavia non fu mai analizzato in passato. I campioni di materiale genetico che aprono a nuovi scenari sono stati rilevati sulle garze con cui durante l’autopsia è stato prelevato il tampone orale della stessa Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it