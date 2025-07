Delitto di villa Pamphili Kaufmann arriva in Italia | individuato il suo Dna sul corpo di Anastasia

Il mistero del delitto di Villa Pamphili si infittisce: dopo l’arresto in Grecia, il DNA di Francis Kaufmann è stato rinvenuto sul corpo di Anastasia. L’indagine si sposta ora in Italia, mentre le autorità cercano di fare luce sulla tragica vicenda che ha sconvolto Roma. La presenza del suo DNA apre nuove piste e solleva domande cruciali sulla verità dietro questa drammatica tragedia. La caccia al colpevole continua, con l’attenzione rivolta al suo possibile ruolo in questa intricata vicenda.

É in viaggio per l’ Italia Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili a Roma, di Anastasia e Andromeda, la donna e la figlia di pochi mesi trovate morte. Kaufmann è partito in mattinata dalla Grecia, dove è stato arrestato, a bordo di un aereo con il personale del Servizio di cooperazione internazionale (Scip) e del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e della squadra mobile di Roma. Trovato il Dna di Kaufmann. Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, nell’ambito dell’indagine sui delitti di Villa Pamphili, è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile a quello di Francis Kaufmann, Delle risultanze investigative scrive oggi il Messaggero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Delitto di villa Pamphili, Kaufmann arriva in Italia: individuato il suo Dna sul corpo di Anastasia

In questa notizia si parla di: kaufmann - villa - pamphili - italia

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - In un angolo di Roma, tra il trambusto di Starbucks e le ombre di un mistero irrisolto, si cela l’ultima immagine di Anastasia Trofimova, scomparsa in circostanze inquietanti.

É in viaggio verso l'Italia Francis Kaufmann, il presunto autore del duplice omicidio di Villa Pamphili. Kaufmann è partito poco fa dalla Grecia, dove è stato arrestato, a bordo di un aereo, scortato dalla polizia. #ANSA Vai su X

Francis Kaufmann torna in Italia: esplose la rabbia in carcere prima dell’estradizione #franciskaufmann #villapamphili #estradizione Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann estradato dalla Grecia: è arrivato a Roma; Omicidio Villa Pamphili, Francis Kaufmann oggi in Italia; Omicidi di Villa Pamphili, alle 12 Kaufmann a Ciampino. Il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia.

Kaufmann estradato dalla Grecia arrivato a Roma, il killer di Villa Pamphili a Ciampino scortato dalla polizia - Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma, è appena ... Da ilgazzettino.it

Villa Pamphili: tracce di dna inchiodano Kaufman. L’omicida in volo verso l’Italia - Sta per atterrare a Roma l’americano di 46 anni accusato di avere assassinato la compagna Anastasia e la piccola Andromeda e poi di averne occultato i cadaveri nei cespugli del parco ... Riporta msn.com