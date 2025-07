delitto di garlasco trovato il dna di un uomo ignoto nella bocca di chiara poggi

Un'ombra di mistero si solleva nel caso Garlasco: dopo 18 anni, un nuovo esame del DNA sul corpo di Chiara Poggi svela tracce sconosciute nella sua bocca. Questa scoperta potrebbe cambiare le sorti del caso e aprire a una svolta inattesa, lasciando spazio a nuovi interrogativi e possibili sviluppi giudiziari. La verità sta emergendo, mentre il mistero si infittisce...

C’è una possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco. Nel maxi incidente probatorio disposto dal Gip Daniela Garlaschelli, è stato analizzato per la prima volta dopo 18 anni un tampone autoptico che è stato preso sul corpo, sulle labbra e sulla bocca della giovane vittima, Chiara Poggi. E dall’analisi è risultato esserci un Dna maschile che non sarebbe compatibile né con quello di Alberto Stasi, ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio, né con Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara, al centro della nuova indagine aperta dalla Procura di Pavia. A isolare il materiale genetico è stata la genetista incaricata dai giudici, Denise Albani. 🔗 Leggi su Lettera43.it