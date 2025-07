Delitto di Garlasco trovato il Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara | Il legale dei Poggi smentisce | Non ci sono tracce genetiche di sconosciuti

Nel caso del delitto di Garlasco, l'identità dell'uomo ignoto trovata nella bocca di Chiara solleva ancora più interrogativi. Mentre il legale dei Poggi smentisce, affermando che non ci sono tracce genetiche di sconosciuti e che la traccia non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio, si prospetta un nuovo esame per chiarire ogni dubbio. La verità sembra ancora lontana, e il mistero si infittisce.

La traccia genetica non apparterrebbe né ad Alberto Stasi, né ad Andrea Sempio. L'esame verrà comunque ripetuto, perché la quantità di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

