Delitto di Garlasco la svolta | un dna ignoto maschile nella bocca di Chiara Poggi

Una nuova possibile svolta nel delitto di Garlasco. Il tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato ora in occasione dell'incidente probatorio, ha portato a individuare una quantità minima di dna maschile che apparterebbe a un uomo non ancora identificato. Il dna in questione non sarebbe riconducibile né ad Alberto Stasi, condannato per l'omicidio, né ad Andrea Sempio, che è invece entrato da poco nelle indagini della procura di Pavia. L'esame verrà comunque ripetuto considerando che la quantità di profilo genetico è minima e non si esclude quindi l'ipotesi di una contaminazione.