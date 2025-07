Delirio al Boca per l'arrivo di Paredes e c'è un indizio che porta a Dybala | Arriverà il suo turno

L'entusiasmo esplode al Boca Juniors per l’arrivo di Paredes e C. 232, segnando un momento storico per il club. Ma tra i tifosi si respira anche una speranza nascosta: quella di vedere Dybala indossare presto la maglia gialloblù. Un indizio che alimenta l’attesa, con le parole di Paredes che lasciano intravedere il suo desiderio di vedere il suo amico realizzare il suo sogno. La festa continua, e il futuro si fa sempre più incerto e affascinante.

Nel giorno del delirio per la presentazione ufficiale al Boca Juniors di Leandro Paredes, i pensieri corrono all'amico e compagno di sempre, Paulo Dybala: "So che è anche il suo sogno, arriverà il suo turno". Poi il saluto alla Roma: "Per sempre legato, lì sono nati due dei miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

