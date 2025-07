' Del suicidio' le confessioni choc di Fedez nel suo libro

Fedez, nel suo nuovo libro, svela un aspetto inaspettato e crudo della sua vita: le confessioni sul suo passato legato al suicidio. Attraverso un capitolo intenso intitolato "Del suicidio", l'artista ci invita a riflettere su ciò che si cela dietro le azioni estreme, andando oltre la superficie. Un racconto autentico e sconvolgente che aprirà gli occhi su temi spesso evitati, lasciando il lettore con una domanda fondamentale: cosa spinge qualcuno a fare il passo finale?

'Del suicidio': si intitola così un capitolo del primo libro di Fedez, che ne anticipato alcuni estratti nelle stories di Instagram. "Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l'ha fatta", ha scritto l'artista, a corredo del racconto choc sul tentato suicidio. "Non è il salto. Non è il colpo. Non è l'atto in sé. È tutto quello che succede prima. È la gestazione. Figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto. Un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, 'basta'. Io ci sono arrivato dopo aver mollato gli psicofarmaci di botto come si butta via un pacchetto di sigarette vuoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net