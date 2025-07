Decreto Infrastrutture | cosa cambia per autovelox spiagge Euro 5 e Ponte sullo Stretto

Il Decreto Infrastrutture sta rapidamente prendendo forma, portando con sé novità che interesseranno cittadini e imprese: autovelox più efficienti, regolamenti sulle spiagge, il tanto atteso Ponte sullo Stretto e nuove norme per i diesel Euro 5. Con il voto favorevole alla Camera, ora si attende il passaggio al Senato entro il 21 luglio. E le modifiche che cambieranno il nostro modo di muoverci sono dietro l'angolo — ora si corre.

Ora si corre. Il Decreto infrastrutture ha avuto il primo via libera alla Camera (191 voti favorevoli, 102 contrari e 2 astenuti) e ora passa al Senato. Ma va convertito in legge entro il 21 luglio. Dieci giorni a disposizione. Le novità vanno dagli autovelox alle spiagge, dal Ponte sullo Stretto ai diesel Euro 5, fino alla sicurezza dei passaggi a livello. Salta invece l’aumento dei pedaggi autostradali, dopo lo scontro dell’ultima settimana. Resta per ora irrisolta, dunque, la questione del finanziamento di Anas, che necessita di risorse aggiuntive per la manutenzione della rete stradale. Autovelox: mappatura obbligatoria, ma resta il nodo Cassazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Decreto Infrastrutture: cosa cambia per autovelox, spiagge, Euro 5 e Ponte sullo Stretto

In questa notizia si parla di: decreto - infrastrutture - autovelox - spiagge

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

La Camera ha dato il via libera al decreto Infrastrutture, con 141 voti a favore e 59 contrari. Il testo passa ora al Senato, e andrà convertito in legge entro il 20 luglio. Ci sono novità per le auto diesel Euro 5, per gli autovelox in strada, il Ponte sullo Stretto e le sp Vai su Facebook

Decreto Infrastrutture: cosa cambia per autovelox, spiagge, Euro 5 e Ponte sullo Stretto; Dl infrastrutture, sì della Camera. Spiagge, diesel euro 5, autovelox, Ponte Stretto: tutte le novità; Camera approva il dl Infrastrutture, cosa cambia per Euro 5, spiagge, autovelox e pedaggi: tutte le novità.

Decreto Infrastrutture: cosa cambia per autovelox, spiagge, Euro 5 e Ponte sullo Stretto - Via libera della Camera alle novità del decreto infrastrutture. Da panorama.it

Dl infrastrutture, sì della Camera. Spiagge, diesel euro 5, autovelox, Ponte Stretto: tutte le novità - Votata la fiducia al provvedimento che ora passa al Senato sotto blindatura. ilsole24ore.com scrive