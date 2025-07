Decisione su giambruno | le parole di pier silvio berlusconi su mediaset

Da quasi due anni, Andrea Giambruno si mantiene lontano dalle telecamere di Mediaset, dopo aver rappresentato il volto principale di "Diario del giorno". La sua assenza è stata causata da un episodio mediatico controverso, che ha scosso l’azienda e alimentato speculazioni sulla sua posizione futura. Pier Silvio Berlusconi ha recentemente commentato la situazione, lasciando intravedere possibili sviluppi. Ma quale sarà il destino di Giambruno nel panorama televisivo del Biscione?

Andrea Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto? " Queste le parole dirette di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025/2026, che si è svolta

