De Luca e la solidarietà a Francesca Albanese | Una vergogna le sanzioni Usa e le volgari aggressioni social

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si schiera con forza a fianco di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Condannando le sanzioni degli Stati Uniti e le volgari aggressioni social, De Luca denuncia un atto ingiusto che mina la libertà di espressione e il rispetto dei diritti umani. È ora di fare sentire la nostra voce contro ogni forma di repressione e ingiustizia.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, a seguito delle sanzioni imposte nei suoi confronti dagli Stati Uniti. Durante la sua diretta social del venerdì, De Luca ha sottolineato: “Abbiamo appreso che Francesca Albanese, nostra corregionale e relatrice speciale dell’Onu, è stata sottoposta a sanzioni da parte degli Usa, cioè non potrebbe entrare più in America, perché racconta semplicemente quello che sta accadendo a Gaza. Una vergogna – ha aggiunto – La nostra più completa e affettuosa solidarietà a Francesca Albanese, per la sua attività, il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it