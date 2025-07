De Laurentiis elogia Conte | Il più grosso allenatore che potessimo avere ce lo teniamo stretto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso un entusiasmo contagioso parlando di Antonio Conte, definendolo il più grande allenatore che potessero desiderare. Durante l’evento “Una notte di Cuore” a Pompei, ha sottolineato quanto sia prezioso averlo ancora con loro, rafforzando l’idea che Conte rappresenta un vero e proprio valore inestimabile per il club. Ecco perché la sua presenza continuerà ad essere un punto di forza per il Napoli, alimentando sogni e ambizioni.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ospite ieri agli scavi di Pompei per l’evento “Una notte di Cuore”. Ha parlato del tecnico Antonio Conte, che ha deciso di restare in azzurro anche per la prossima stagione. De Laurentiis: «Conte è il più grosso allenatore che potessimo avere». Il presidente ha dichiarato: « Conte è bravissimo ed è il più grosso allenatore che potessimo avere. Ce lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto. Arriveranno tanti giocatori, vi aspetto quindi in Trentino ». Il Napoli, infatti, svolgerà il primo raduno a Dimaro dal 17 luglio, per poi spostarsi successivamente a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it