De Benedetti Agnelli Benetton Così le Dinasty italiane non creano ricchezza

Venerdì 11 e sabato 12 luglio, torna La Ripartenza, l’evento di approfondimento e confronto ideato da Nicola Porro. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, si parlerà di dinastie italiane come de Benedetti, Agnelli e Benetton, spesso associate a ricchezza e potere, ma che realmente creano valore? La risposta sta nel cuore del dibattito di questa nona edizione, dove si scoprirà cosa rende davvero una nazione forte e innovativa.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, si parte alle 18 con un’intervista a Mario Giordano e la presentazione del suo ultimo libro Dinasty. “ Noi siamo sempre in ripartenza. Chi si ferma non è perduto, è solo un cretino ”, ha detto Nicola Porro esordendo all'inizio della Ripartenza, presentando Mario Giordano e il suo libro " Dinasty ". Nel volume, il giornalista ha parlato di 4 famiglie imprenditoriali italiane. " Non ho fatto un libro contro la ricchezza, è una cosa bella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it