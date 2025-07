DC Dreamclock-DC 1.00 | Un Orologio Analogico per Sega Dreamcast

Scopri Dreamclock-DC, l’affascinante applicazione homebrew che trasforma la tua Sega Dreamcast in un elegante orologio analogico. Con un design classico e effetti sonori coinvolgenti, Dreamclock-DC dimostra come la passione per il retrogaming renda questa console ancora viva e innovativa. Sviluppato da CSword123 e disponibile alla versione 1.00, questo progetto è un omaggio alla creatività della comunità. Continua a leggere per scoprire tutte le sue sorprendenti caratteristiche!

Dreamclock-DC è un’affascinante applicazione homebrew che trasforma il tuo Sega Dreamcast in un elegante orologio analogico. Sviluppato da CSword123 e disponibile alla versione 1.00, questo programma dimostra come la piattaforma Dreamcast continui a vivere grazie alla passione della comunità homebrew. Caratteristiche Principali. Display analogico: Un orologio classico con lancette di ore, minuti e secondi. Effetti sonori: Premi il tasto A su un controller collegato per attivare l’audio. Campanello ogni mezz’ora. Rintocco completo ogni ora.. Compatibilità: Funziona su hardware reale (tramite CD masterizzato o GDEMU). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: dreamclock - orologio - analogico - sega

