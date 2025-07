Dazinessun intesa Trump-Unione europea

Le tensioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti sui dazi commerciali continuano a tenere banco a Bruxelles. Durante la riunione del Coreper, si è ribadito che i negoziati sono ancora in corso e che una soluzione rapida e vantaggiosa per entrambe le parti resta l’obiettivo prioritario. Tuttavia, l’incertezza rimane alta, mentre il tempo stringe e le decisioni cruciali sono in fase di definizione...

20.33 Alla riunione del Coreper convocata oggi alle 16 a Bruxelles, la Commissione europea ha comunicato ai 27 Stati membri che non è ancora stato raggiunto alcun accordo sui dazi con gli Stati Uniti.I negoziati sono tuttora in corso. Washington invierà la "lettera" contenente le tariffe previste ma il testo è ancora al vaglio dell'amministrazione. L'Ue ribadisce la sua volontà di giungere a un'intesa "buona e rapida", non escludendo però contromisure in caso di stallo.Per tutti gli altri partner commerciali previsti dazi dal 15% al 20%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita? - Intesa sui dazi tra Usa e Cina, ma la battaglia sui farmaci con l'Unione Europea si intensifica, con Pechino che si mostra meno aggressiva.

L'Unione europea attende la lettera sui #dazi, annunciata come a breve alla NBC dal presidente degli Stati Uniti. Bruxelles: ancora nessun segnale d'intesa ma si continua a trattare: puntiamo a un 10% generalizzato. Il corrispondente @Gavinomorett #GR1 Vai su X

L'Ue si è rassegnata a un accordo penalizzante sui dazi di Trump. Bruxelles attende il via libera della Casa Bianca per firmare un’intesa che limita i danni ma sancisce la resa europea. Il rischio è una delocalizzazione massiccia verso gli Usa. Di David Carrett Vai su Facebook

Trump: oggi la lettera all'Ue. Bruxelles: nessun segnale di intesa con gli Usa; Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto: Se reagite li aumenteremo - Trump, dazi al 35% al Canada? Credo siano stati accolti bene; Dazi, Trump: «Oggi la lettera all'Unione Europea». Ue: nessun segnale di un'intesa imminente con Usa. Borse pe.

Dazi, Trump prepara la lettera per Ue. Ancora nessuna intesa - Trump prepara la missiva per Bruxelles e intanto lancia nuove tariffe contro il Canada: "Non è solo per il fentanyl". Segnala msn.com

Ue, 'nessun segnale di un'intesa imminente con Usa sui dazi' - "Rispetto a ieri, rimaniamo dalla nostra parte completamente pronti per concludere un accordo di principio con gli Stati Uniti. ansa.it scrive