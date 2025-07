Dazi Urso | Scongiurata guerra commerciale con il negoziato

Grazie a un intelligente negoziato, l’Italia ha evitato una guerra commerciale che avrebbe potuto mettere in crisi le nostre imprese. L’approccio diplomatico ha portato l’Europa sulla strada del dialogo, puntando a un accordo duraturo e sostenibile. È fondamentale mantenere questa linea per proteggere l’economia e assicurare uno sviluppo stabile nel lungo termine. Solo così possiamo rafforzare la nostra posizione e favorire un futuro di prosperità condivisa.

“Se l’ Europa non avesse seguito la via indicata dal governo italiano oggi saremmo all’escalation di ritorsioni su ritorsioni, una guerra commerciale distruttiva che avrebbe messo in ginocchio le nostre imprese. Fortunatamente abbiamo scongiurato questo e abbiamo indirizzato, giustamente, l’Europa al negoziato, che deve condurre la Commissione europea, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sostenibile per ridurre i dazi ed evitare quelli minacciati”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro del Made in Italy, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Urso: "Scongiurata guerra commerciale con il negoziato"

