Dazi Trump prepara la lettera per Ue Ancora nessuna intesa

La tensione commerciale tra Donald Trump e l'Europa si fa sempre più palpabile, con il presidente americano che prepara una lettera sulle tariffe in arrivo e minaccia di imporre dazi generalizzati fino al 20%. La guerra commerciale si infiamma, coinvolgendo anche il Canada con tariffe al 35%. Le prossime mosse di Trump potrebbero ridefinire le relazioni globali. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa intricata partita di potere.

Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Inoltre, il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti", quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, "pagheranno, che sia il 15% o il 20%". Trump ha aggiunto che lunedì farà una "dichiarazione importante" sulla Russia, ribadendo di essere "deluso" da Mosca. Il presidente si attende che il Senato approvi sanzioni più dure contro il Paese.

Corte d'Appello Usa "I dazi di Trump per ora restano in vigore" - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

