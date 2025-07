Dazi salta l’accordo Ue-Usa | trema il cibo italiano

Le tensioni tra UE e USA sui dazi minacciano il cuore del made in Italy. Mentre Bruxelles smentisce un accordo imminente, Trump si prepara a mettere in campo nuove misure che potrebbero influenzare pesantemente il nostro settore alimentare. I dati di Nomisma illustrano una crescente preoccupazione tra produttori e consumatori: è il momento di capire come proteggere il nostro patrimonio culinario in un contesto internazionale instabile.

L’ Unione europea ha smentito che le trattative con gli Stati Uniti per un accordo commerciale che eviti l’entrata in vigore dei dazi annunciati da Trump ad aprile possano concludersi entro oggi. Bruxelles ha frenato l’entusiasmo che era circolato nei giorni scorsi, mentre Trump invierà in giornata la lettera con i dettagli delle misure che dovrebbero scattare ad agosto. Nel frattempo, Nomisma ha pubblicato dati preoccupanti per il settore agroalimentare italiano. In caso di dazi, riporta la società di consulenza, ogni 10% di aumento delle tariffe doganali sulle esportazioni verso gli Stati Uniti costerà al settore 500 milioni di euro in vendite negli Usa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi, salta l’accordo Ue-Usa: trema il cibo italiano

