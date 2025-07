Dazi Patuelli | Rischio nuova recessione Giorgetti assicura | Da Italia segnali positivi

In un contesto di tensioni commerciali internazionali, mentre Donald Trump annuncia nuovi dazi a Canada e Ue, Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, mette in guardia: “Se non si disinnescano i rischi di protezionismi, si rischierebbe una nuova recessione globale.” Le parole di Patuelli si inseriscono in un quadro di segnali positivi dall’Italia, che, nonostante le sfide, mostra speranze di stabilità e crescita. La questione rimane aperta: il futuro dell’economia mondiale dipende dalla capacità di superare queste barriere.

Nel giorno in cui Donald Trump annuncia nuovi dazi a Canada e Ue, arriva il monito di Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo intervento alla assemblea degli associati a Milano, alla Bocconi. “Occorre disinnescare i rischi di protezionismi e nuovi Dazi, misure vecchie quanto il mondo, che penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale” o “si rischierebbe una nuova recessione”, ha dichiarato Patuelli. Patuelli: “Effetti su banche, rischio crediti deteriorati”. Secondo il numero uno dell’Abi “se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Patuelli: “Rischio nuova recessione”. Giorgetti assicura: “Da Italia segnali positivi”

