Dazi Patuelli | Disinnescarli o c’è rischio recessione

In un contesto globale già segnato da tensioni economiche, il rischio di nuovi dazi e protezionismi cresce minacciosamente. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, lancia un appello urgente: bisogna disinnescare queste minacce per evitare di scatenare una recessione. La stabilità dei mercati, la salute delle imprese e la solidità delle banche sono in gioco. È fondamentale agire ora, prima che sia troppo tardi.

"Occorre disinnescare i rischi di protezionismi e nuovi dazi". Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, lo sottolinea all'assemblea dell'Abi. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti. Si rischierebbe una nuova recessione", avverte Patuelli.

